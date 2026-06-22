Сенатор Гибатдинов заявил о льготах при поступлении для детей участников СВО Фото: Shutterstock.

Дети участников спецоперации вправе поступать в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты, которая составляет не менее 10% от общего числа мест по каждому направлению. Об этом NEWS.ru сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.

По его словам, данная преференция представляет собой организованный механизм льготного участия в конкурсе, прописанный в действующем образовательном законодательстве.

"Дети участников СВО имеют право поступать в вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты. Мера поддержки реализуется не в виде автоматического зачисления, а через систему отдельных механизмов поддержки в рамках федерального закона "Об образовании в РФ", - сказал он.

Политик заметил, что эта мера поддержки позволяет членам семей защитников отечества претендовать на получение высшего образования на льготных условиях.

KP.RU подчеркнул, что в текущем году для детей участников спецоперации существуют два типа льгот — федеральные и региональные. Федеральные распространяются на всех, региональные же зависят от места прописки родителей и детей.