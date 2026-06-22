Вирусолог Альтштейн: птицы могут стать источником заражения бешенством Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вирус бешенства может передаться человеку от дикого или бездомного животного. В случае укуса следует сразу сделать прививку. Об этом NEWS.ru рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Бешенство — это заболевание животных, которое передается человеку после укуса собаки, кошки или диких животных. Его переносчиками могут быть даже птицы", - сказал эксперт.

По его словам, если человек был укушен, то его нужно сразу вакцинировать. Даже если пострадавший уже заражен, прививка помогает его иммунитету подняться до уровня, останавливающего развитие инфекции.

KP.RU предупредил, что очень важно своевременно распознать симптомы бешенства у животного и предпринять необходимые меры безопасности. Существуют две основные формы заболевания: буйная и паралитическая (тихая). Первая проявляется агрессией, нападением без причины, слюнотечением и нарушением координации, а тихая форма – вялостью, шаткой походкой и отказом от контактов.