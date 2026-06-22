Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье22 июня 2026 21:50

Названы полезные продукты, не подходящие для завтрака

Нутрициолог Слип призвала отказаться от фруктов на завтрак
Валентина БРЫКАЛИНА
Нутрициолог Слип призвала отказаться от фруктов на завтрак

Нутрициолог Слип призвала отказаться от фруктов на завтрак

Фото: Shutterstock.

Фрукты на завтрак не дают длительного ощущения сытости и могут повысить уровень сахара в крови. Об этом NEWS.ru заявила нутрициолог Анна Слип. По ее словам, в утренний прием пищи рекомендуется включать белковые продукты.

По ее словам, некоторые люди в жару могут даже заменять фруктами завтрак. Однако в них почти нет белка и жира.

"Натощак подобная трапеза не даст сытости, зато резко поднимет сахар в крови, а через пару часов он уже упадет. И этот провал ощущается как резкий голод и побуждает есть больше обычного", - сказала эксперт.

Слип отметила, что к фруктам на завтрак лучше добавить яйца, сыр или творог. Так сахар в крови будет ровнее, сытость держится дольше, на перекусы тянет меньше.

KP.RU рассказал, что хороший завтрак помогает наладить работу желудка и кишечника с самого утра. Полезный для здоровья пищеварительной системы утренний прием пищи должен быть теплым, неагрессивным и сбалансированным.