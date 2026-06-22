Дачникам дали неочевидный совет по поливу растений в жару

Агроном посоветовал отказаться от полива растений в пик солнечной активности Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полив растений днем, и тем более при палящем солнце, не принесет много толку. Об этом аif.ru заявил агроном Александр Арефьев.

"Даже опытные дачники исходят из того, что если за окном установилась очень высокая температура, то надо спешить на участок, так как якобы растениям в такую погоду очень хочется пить", - сказал он. Но это не так.

По его словам, напротив, полив в жару может попросту сгубить растения.

Специалист отметил, что капусту особенно на этапе формирования кочана нужно поливать ежедневно. Однако раннему сорту хватит полива один раз в три дня. Огурцы также требуют много жидкости, но полив чаще чем один раз в 2–3 дня нанесет им вред. Томатам достаточно одного, максимум двух поливов в неделю. Свеклу и морковь следует подпитывать водой раз в неделю, но делать это необходимо обильно.

RT сообщил, что споры из-за живой изгороди на даче могут возникнуть, если растения начинают мешать соседям. Поводом для претензий могут стать незаконное затенение соседнего участка или дома, а также ветви, корни и побеги, которые заходят за межу. В таких случаях сосед может потребовать устранить нарушение, а при отказе — обратиться в суд.