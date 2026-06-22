Врач раскрыл риски уколов безоперационной ринопластики

Хирург Карпович: уколы филлера не изменят форму носа Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Человек, недовольный своим носом, зачастую просит врача немного сгладить горбинку, сделать свой профиль "мягче", либо поправить небольшую асимметрию. При этом, испытывая страх перед скальпелем и наркозом, он требует сделать ему несколько уколов филлеров. Об этом aif.ru рассказал пластический хирург Сергей Карпович.

"Безоперационная ринопластика" — так некоторые специалисты по красоте величают и продвигают сегодня метод коррекции носа филлерами на основе гиалуроновой кислоты", - отметил медик в беседе с журналистом.

Специалист при этом отдельно подчеркнул, что филлер, в отличие от хирургического вмешательства, ничего не исправляет в костях и хрящах. Горбинка останется на месте, так же как и перегородка, дыхание таким способом тоже никоим образом не улучшается. Препарат просто добавляет объем рядом с тем местом, которое хотят замаскировать, добавил Карпович.

RT сообщил, что конкретного перечня пластических операций или изменений внешности, после которых нужно менять паспорт, в законодательстве не содержится. Есть только указание на существенное изменение внешности в связи с болезнью или медицинским вмешательством. В таких случаях паспорт нужно будет поменять в течение трех месяцев.