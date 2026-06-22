Политик Гэллоуэй назвал западные санкции против РФ бумерангом. Фото: Patricia Bartos/dpa/Global Look Press

Глава британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй назвал санкции против России бумерангом, поразившим Запад.

«Вы не увидите того процветания, которое сейчас можно наблюдать в Москве… Мы бросили бумеранги, и все они вернулись и ударили по нам. Они не причинили вреда России, они просто нанесли ущерб нам», — сказал он в интервью RT.

Эксперт отметил, что нынешнего уровня благосостояния, который наблюдается в России, сегодня нет ни в Великобритании, ни на Западе в целом.

По словам Гэллоуэя, решения о введении многочисленных санкционных пакетов против России принимались чиновниками, которые не были избраны населением.

22 июня на фоне давления со стороны депутатов и ключевых министров британский премьер Кир Стармер объявил об отставке. Выборы на пост премьер-министра Великобритании начнутся 9 июля.