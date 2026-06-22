В Свердловской области рассказали о последствиях торнадо: есть пострадавшие и разрушения

В Свердловской области рассказали о последствиях урагана. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смерч в городе Кушва повредил 97 домов. О последствиях урагана информирует департамент информационной политики региона.

«По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», - сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что после смерча 15 человек обратились за помощью в медучреждения. Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий стихийного бедствия.

Напомним, на Свердловскую область 22 июня 2026 года обрушился торнадо. Он прошел по траектории Нижний Тагил – Кушва. Торнадо оставил после себя разрушительные последствия: оборвал линии электропередач, повалил деревья. Тысячи человек остались без света.

Также сообщалось, что торнадо повредил инфраструктуру города Кушва.

После шквалистого ветра в Кушве Свердловской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации.