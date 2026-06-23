Повреждены 16 домов и порядка 50 автомобилей: последствия атаки ВСУ на Воронеж

Гусев: в результате атаки ВСУ на Воронеж повреждены 15 многоквартирных домов Фото: REUTERS.

10 многоквартирных домов и шесть частных получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж 22 июня. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли», — отметил глава региона.

Кроме того, почти 50 местных жителей обратились, сообщил о повреждении автомобилей. Однако главное - в результате ракетной атаки погибли пять человек. Еще несколько десятков человек обратились в медицинские учреждения за помощью.

«Семьям погибших власти региона выплатят по 1 млн рублей, гражданам, получившим тяжелые ранения, — по 300 тысяч рублей», - заверил Гусев.

После этого официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что российские следователи официально квалифицировали массированный удар по Воронежу как террористический акт. В связи с обстрелом гражданских и промышленных объектов возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что вражеские беспилотники ударили дроном по пассажирскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Позже власти региона уточнили, что удар ВСУ пришелся по задней части и крыше пассажирского автобуса. В этот момент в общественном транспорте находились люди. В результате пострадали 12 человек.

Кроме того, 22 июня Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. В организации отметили, что функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, никто из персонала «Дубны» не пострадал. Предпринимаются меры по ликвидации последствий вражеского удара.

21 июня губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы.

Ночью 21 июня ВСУ дронами атаковали Белгородскую область. В результате инцидента пострадал объект гражданской инфраструктуры —многоквартирный жилой дом.