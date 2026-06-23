Подросток сорвался со скалы в реку Катунь на Алтае. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Чемальском районе Республики Алтай 22 июня произошла трагедия на реке Катунь. В районе Ороктойского моста подросток из Новосибирской области сорвался со скалы во время фотографирования и упал в воду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай, несчастный случай произошел днем в понедельник, 22 июня. Молодой человек оступился во время съемки и упал в реку с высоты.

К поисковой операции привлечены сотрудники МЧС, полиции и волонтеры. Спасатели уже обследовали около 18 километров береговой линии Катуни, однако тело мальчика пока не обнаружено. Поисковые работы продолжаются.

Ранее 17-летний парень сорвался с 15-метровой скалы в Сочи и чудом выжил. Молодой человек смог схватиться за ветки и избежать жесткого падения на острые камни внизу.