Бойцы «Южной» группировки уничтожили канадскую бронемашину Senator Фото: REUTERS.

Российские военнослужащие уничтожили канадскую боевую бронированную машину (ББМ) Senator в районе Константиновки. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, вражеская бронетехника была оперативно обнаружена в ходе ведения воздушной разведки. Нарушить логистику противника и ликвидировать цель удалось за счет профессионализма личного состава. Назначенный объект атаковали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

«В результате серии точных попаданий ударных дронов произошло возгорание топлива, и ББМ противника была уничтожена», — уточнили в министерстве.

В сообщении отмечается, что операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки Вооруженных сил России продолжают активно выполнять боевые задачи на данном направлении, выявляя и поражая технику, вооружение, а также живую силу противника.

Днем ранее, 22 июня, ВС России сообщили, что южная сторона Константиновки перешла под контроль российской армии. Там остались лишь отдельные боевики украинской армии.