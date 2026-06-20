Не дождь, а вирусы: терапевт развеял главный миф о простуде

Терапевт Тарасов: простуда начинается только из-за вирусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Многие с детства слышали предупреждение: если промокнуть под дождем, обязательно заболеешь. Врач-терапевт Евгений Тарасов в беседе с корреспондентом REGIONS объяснил, так ли это на самом деле.

По словам специалиста, сам по себе дождь не может стать причиной заболевания — простуды вызывают вирусы, а не холодная вода. Если человек не столкнулся с возбудителем болезни, даже сильное переохлаждение не приведет к насморку или кашлю. Однако длительное пребывание на холоде приводит к сужению сосудов на слизистых оболочках носа и дыхательных путей, из-за чего местный иммунитет временно ослабевает. Если в этот момент человек уже контактировал с вирусом, вероятность инфекции возрастает.

Наиболее чувствительны к переохлаждению дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Особое внимание стоит уделять маленьким детям, которые быстрее теряют тепло — после прогулки под дождем их нужно как можно скорее переодеть в сухое и согреть.

После возвращения домой врач рекомендует снять мокрую одежду, насухо вытереться и выпить теплый чай. Спиртное для согревания не подходит — оно создает ложное ощущение тепла, но способствует дополнительной потере тепла. Если через один-два дня после переохлаждения появились высокая температура, сильный кашель или слабость, необходимо обратиться к врачу. Симптомы возникают не из-за дождя, а из-за инфекции, активизировавшейся на фоне снижения защитных сил организма.