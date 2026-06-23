Метеорит устроил золотой дождь в Австралии более 100 млн лет назад

Кратер от метеорита нашли в 50 километрах к северу от города Калгурли. Фото: paul mayall/Global Look Press

Древний метеорит, упавший на территорию Австралии более 100 миллионов лет назад, вызвал «золотой дождь». Об этом сообщает агентство АНСА.

Следы столкновения были найдены в ранее неизвестном кратере диаметром свыше четырех километров. Он расположен в золотоносном районе в 50 километрах к северу от города Калгурли. Группа экспертов под руководством геолога Райзы Кинтеро, искавшая месторождения золота, заметила аномалии в гравитационном поле Земли в круглой области.

Во время раскопок ученые нашли доказательства того, что удар был настолько мощным, что расплавил породу и деформировал кристаллы. Как отметили исследователи, «столкновение выбросило в воздух золотосодержащие обломки». Кратер получил временное название Ора-Банда.

Подобные метеоритные кратеры на Земле встречаются крайне редко. Ора-Банда стала лишь второй подтвержденной ударной структурой, которая полностью сформировалась в архейских зеленых породах - одних из древнейших на планете. С учетом этого открытия общее число подтвержденных метеоритных кратеров в Австралии достигло 34. Их возраст варьируется от нескольких тысяч лет до 2,2 миллиарда лет.

Ранее заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов раскрыл вероятное место падения метеорита на юге России. По его подсчетам, часть болида приземлилась в Ставропольском крае. Сейчас ведутся его поиски. Предположительно, вес космического обломка составляет 1,5 килограмма.