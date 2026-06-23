Украинского беженца-мошенника депортировали из Польши за неявку в тюрьму. Фото: Patrick Pleul/GLOBAL LOOK PRESS

23 июня сотрудники Келецкой полиции передали пограничникам 34-летнего гражданина Украины, который был приговорен к тюремному заключению за совершение серии мошеннических действий, но не явился в тюрьму отбывать срок. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Отмечается, что за предприимчивым украинцем числятся восемь эпизодов мошенничества с имуществом поляков. Общий причиненный ущерб составляет около 25 тысяч злотых. За эти преступления мужчина должен был отбыть один год заключения.

Мошенник не явился, чтобы отбыть наказание, но с помощью ориентировки его задержали. Накануне польские пограничники доставили мужчину в пункт пересечения границы в Медыке, где он был передан украинским спецслужбам.

Теперь, заключает издание, украинскому мошеннику запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны на 10 лет.

Ранее в Польше задержали 45-летнего украинца, причастного к шпионажу. На протяжении долгого времени мужчина передвигался по Польше в попытках скрыться от полиции.