Шойгу: Безопасность государств БРИКС под угрозой

Секретарь СБ России отметил, что отдельные страны игнорируют резолюции Совбеза ООН Фото: REUTERS.

Безопасность стран-участниц БРИКС находится под угрозой. Сейчас важно не допустить, чтобы международную правовую систему заменили на «порядок, основанный на правилах». Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече представителей государств объединения.

«Центральная координирующая роль международных организаций во главе с ООН фактически сведена к нулю», - подчеркнул он.

По его словам, отдельные страны игнорируют резолюции Совбеза ООН, ВТО не защищает торговлю, а ВОЗ во время пандемии регистрировала вакцины только для избранных стран. Он добавил, что работа Всемирной продовольственной программы выглядит ангажированной.

Как пример Шойгу привел невыполнение обязательств по «Черноморской инициативе» в отношении России. Он также сказал, что ОЗХО политизирует итоги расследований против неугодных стран. В связи с этим, считает секретарь Совбеза, участникам БРИКС стоит усилить свою защиту.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о признаках подготовки цветной революции в Сербии. Согласно его сведениям, эти действия очень схожи с украинским евромайданом.