27 миллионов жизней в пламени свечей: как Калужская область встретила День памяти и скорби

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.

В Жуковском округе Калужской области, на малой родине маршала Победы Георгия Жукова, местные жители вместе со всей страной зажгли поминальные свечи в День памяти и скорби.

Памятные мероприятия охватили все муниципалитеты региона. Горожане и сельчане собирались у монументов, посвящённых ратному подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, вспоминая героев фронта и тыла — всех, кто приближал Победу.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём телеграм-канале «Макс» поделился впечатлениями о ходе памятных мероприятий.

«В муниципалитетах люди приходят на мемориалы, зажигают свечи. В память о героях Великой Отечественной войны, о 27 миллионах советских граждан, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины», - отметил Глава региона.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.

Губернатор отдельно подчеркнул, что среди участников много молодых людей. По словам Шапши, именно в этом и заключается глубинная суть акции — преемственность поколений и сохранение исторической памяти.

К своему обращению губернатор приложил снимки с мест проведения акций. На фотографиях запечатлено, как жители региона складывали из сотен горящих свечей памятные световые инсталляции. На одних картинах запечатлены суровые годы войны и слово «Помним», на других композициях — силуэт Родины-матери, ставший символом стойкости и несгибаемости народного духа.

В эти скорбные дни филиал Музея Победы — Музей Г.К. Жукова — запустил специальный проект «Микрофон памяти». Возле музея установлен тематический баннер, у которого все желающие могут записать видеорассказ о своих родственниках, прошедших горнило Великой Отечественной. Эти живые истории будут бережно сохранены для потомков.