Трех военных ВСУ объявят в международный розыск из-за атаки на автобус Беларуси

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Следственный комитет России намерен объявить в международный розыск трех военнослужащих ВСУ по делу об атаке на автобус с детьми из Беларуси. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.
Речь идет о пяти фигурантах расследования, которых следствие считает причастными к нападению на гражданский транспорт.
«Установлена причастность к совершению преступления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, которые обеспечили целеуказание и отдали незаконный приказ об атаке», - заявила она.
Петренко добавила, что против Бровди, Иващенко, Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наума обвиняются по ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей).
Напомним, что трагический инцидент случился 17 июня. В тот день боевики ВСУ атаковали автобус с детьми из Беларуси в Брянской области. Враги нанесли прицельный удар прямо в переднюю часть машины. В итоге погибла сопровождающая ребят женщина, также тяжелые травмы получил тренер. У юных спортсменов диагностированы осколочные ранения.