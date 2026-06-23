Трех военных ВСУ объявят в международный розыск из-за атаки на автобус Беларуси

В деле об атаке дрона ВСУ на автобус Беларуси фигурирует пять человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России намерен объявить в международный розыск трех военнослужащих ВСУ по делу об атаке на автобус с детьми из Беларуси. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Речь идет о пяти фигурантах расследования, которых следствие считает причастными к нападению на гражданский транспорт.

«Установлена причастность к совершению преступления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, которые обеспечили целеуказание и отдали незаконный приказ об атаке», - заявила она.

Петренко добавила, что против Бровди, Иващенко, Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наума обвиняются по ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей).

Напомним, что трагический инцидент случился 17 июня. В тот день боевики ВСУ атаковали автобус с детьми из Беларуси в Брянской области. Враги нанесли прицельный удар прямо в переднюю часть машины. В итоге погибла сопровождающая ребят женщина, также тяжелые травмы получил тренер. У юных спортсменов диагностированы осколочные ранения.