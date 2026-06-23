Шойгу: мировые резервы не заменят ресурсы из РФ и Ближнего Востока Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировые резервы не способны компенсировать дефицит энергоносителей и удобрений, возникающий из-за кризиса на Ближнем Востоке и атак на российские суда. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

«Блокировка Ормузского пролива поставила под удар глобальную продовольственную и энергетическую безопасность», — подчеркнул он.

По его словам, это создает угрозу голода для десятков стран Африки, Азии и Латинской Америки. Ситуацию усугубляют пиратские нападения на газовозы и попытки повредить портовые мощности России.

«Выпадение российских и ближневосточных поставок невозможно компенсировать имеющимися мировыми резервами», — добавил он.

Ответом на вызовы, по мнению Шойгу, должна стать выработка альтернативных логистических маршрутов и усиление координации в рамках БРИКС.

Как писал сайт KP.RU, Шойгу также заявил, что безопасность стран БРИКС под угрозой. Он отметил, что международные организации, включая ООН, потеряли свою центральную роль.