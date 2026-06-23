Ушаков: в разыгрываемой Западом украинской драме произошла смена ролей Фото: REUTERS.

Прошедший в Эвиане саммит «Группы семи» (G7) наглядно продемонстрировал тактическую перестановку сил среди западных стран в рамках украинского кризиса. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на международном форуме «Примаковские чтения».

По его словам, в «разыгрываемой западниками украинской драме» произошла своеобразная смена ролей. Если на начальном этапе специальной военной операции главным локомотивом и идеологом жесткой антироссийской линии выступала администрация Джо Байдена, задававшая максимальный градус русофобии, то с возвращением Дональда Трампа ситуация изменилась.

Ушаков напомнил, что при Трампе американские власти традиционно выстраивали политику с определенными нюансами и даже предпринимали посреднические шаги, которые ранее способствовали переговорам в Стамбуле и Женеве. В сложившихся обстоятельствах лидерство в противостоянии с Москвой временно перешло к Европе.

«На какое-то время европейцам пришлось, причем весьма охотно, взять на себя инициативу в походе за "стратегическим поражением" России», — отметил Ушаков, подчеркнув внутреннюю динамику на Западе, где европейские лидеры теперь вынуждены брать на себя больше геополитической ответственности за поддержку Киева.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что европейское руководство превзошло Третий рейх по уровню русофобии. Дипломат отметила, что Европа открыто провозгласила начало прямой конфронтации с Россией для нанесения ей стратегического поражения.