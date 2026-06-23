Всемирный банк выделил Украине 3,39 млрд долларов на реформы Фото: REUTERS.

Международная финансовая организация одобрила масштабную программу поддержки украинских преобразований. Выделенные средства пойдут на стимулирование частного бизнеса и решение проблемы нехватки кадров. Об этом стало известно из пресс-релиза Всемирного банка.

Совет директоров Всемирного банка утвердил первую программу политики развития под названием «Рабочие места в Украине и рост частного сектора». Она нацелена на создание условий для привлечения инвестиций и интеграцию рынков с ЕС. Финансирование включает кредитную часть и гранты от партнеров.

Общий пакет помощи состоит из займа Всемирного банка на 1,04 млрд долларов, а также гранта в 2,35 млрд от специального фонда. Дополнительные гарантии предоставили Япония и Великобритания. Всего объем поддержки достиг 3,39 миллиарда долларов.

Реформы затронут три ключевые сферы: улучшение делового климата, подготовку квалифицированных кадров и сближение рыночных правил с европейскими стандартами. Особое внимание уделят приватизации и модернизации жилищной политики. Также планируется усилить прозрачность выплат для аграриев.

При этом Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 1,5 млрд долларов до конца 2026 года. Это необходимо для погашения текущих обязательств.