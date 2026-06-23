Тело 20-летнего россиянина с перерезанным горлом нашли у кладбища в Белграде Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

В сербском Белграде у местного кладбища обнаружено тело 20-летнего гражданина России с перерезанным горлом. Как сообщает Telegram-канал Shot, незадолго до гибели молодой человек познакомился с загадочной девушкой, позже его нашли мертвым.

Мать погибшего уже прилетела в Сербию и наняла адвоката, чтобы добиться полноценного расследования обстоятельств случившегося. По словам родительницы, парень не употреблял алкоголь и запрещенные вещества, они созванивались каждый день, поэтому его внезапная гибель стала для нее полной неожиданностью. Версии о несчастном случае или суициде мама умершего парня считает сомнительными и требует провести полное расследование с участием независимых экспертов.

Друзья погибшего рассказали, что за пару дней до трагедии он познакомился с некой девушкой с розовыми волосами и провел с ней всю ночь. На следующий день он заявил, что новая знакомая украла его кошелек, и отправился искать ее в местный клуб. Удалось ли ему найти девушку, неизвестно, однако после этого очевидцы отмечали неадекватность его действий.

Позже он без документов заселился в отель, расположенный рядом с тем самым клубом. Сотрудники гостиницы безуспешно пытались отобрать у него камень, который он держал в руке, при этом, по их словам, он выглядел растерянным и «ходил сам не свой». После этого он решил направиться домой, но до места назначения так и не добрался, его нашли мертвым.

Ранее KP.RU писал, что тело российского туриста Сергея Тремасова нашли в саду жилого дома в турецкой Анталье, его обнаружили местные жители. Мужчина прилетел на курорт 10 июня, а для установления точной причины смерти его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.