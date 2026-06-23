Травников: в Новосибирской области могут ввести лимиты на продажу топлива. Фото: Oleg Spiridonov/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Новосибирской области изучают возможность введения лимитов на продажу горючего на АЗС региона. Это необходимо во избежание спекуляций и необоснованного ажиотажа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Травников.

По его словам, в нескольких соседних областях подобные ограничения уже действуют. Целесообразно такие меры принять и в Новосибирской области, во избежание массовой скупки дизельного топлива и бензина жителями области.

Сейчас власти Новосибирской области и владельцы сетей АЗС вырабатывают единую позицию по этому вопросу.

Напомним, 22 июня в Омской области ввели ограничения на топливо на фоне возможных спекуляций. Это было сделано во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции.

В Кузбассе на нескольких АЗС также ограничили продажу горючего. Как пояснили власти, это связано с повышенным спросом.