В ГАИ опровергли данные об усилении наказания за использование телефона за рулем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция 23 июня официально опровергла распространяемую в интернете и СМИ информацию об ужесточении ответственности для водителей с 1 июля. Речь шла о повышении штрафов за использование мобильного телефона за рулем и изменении порядка проверки светопропускаемости автомобильных стекол.

В ведомстве назвали эти сведения недостоверными и не соответствующими реальному положению дел. В Госавтоинспекции пояснили, что административная ответственность за нарушения ПДД устанавливается исключительно федеральным законодательством, и любые изменения в этой сфере проходят строгую процедуру публичного обсуждения.

Информация о внесении поправок в правила в обязательном порядке размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденные документы публикуются на официальном интернет-портале правовой информации.

Водителям рекомендуют не доверять непроверенным источникам и следить за изменениями в законодательстве только через официальные каналы. В ГАИ также напомнили, что действующие штрафы за разговоры по телефону во время движения без использования гарнитуры остаются без изменений.

Ранее KP.RU писал, что за использование телефона за рулем без системы hands-free водителю грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей по статье 12.36.1 КоАП РФ.