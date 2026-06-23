ЦБ: Почти половина россиян не представляет жизни без наличных Фото: Ольга ЮШКОВА.

Почти каждый второй россиянин, 48% опрошенных, не видит для себя возможности обойтись без наличных денег. Это следует из исследования Банка России «Отношение населения РФ к различным средствам платежа» по итогам 2025 года. Для сравнения, год назад таких граждан было 43%, то есть за 12 месяцев их доля выросла на пять процентных пунктов.

«48% россиян не видят для себя возможности обойтись без наличных денег. В 2024 году — 43%», — говорится в опубликованном на сайте регулятора исследовании. При этом в 2025 году соотечественники стали активнее использовать бумажные купюры как в повседневных расчетах (так ответили 27% опрошенных), так и для сбережений (36%). Эти показатели за год увеличились на 3 и 4 процентных пункта соответственно.

Основной причиной, по которой люди запасались наличными, стала подстраховка на случай, если не будет возможности расплатиться картой из-за отсутствия интернета или сбоев в работе платежных систем. В то же время безналичные платежи продолжили расти, и большинство граждан ценят их за скорость, простоту оформления, наличие бонусных программ и кешбэка. Среди безналичных инструментов самой востребованной по-прежнему остается дебетовая карта — ее выбрали 79% респондентов. На втором месте по популярности оказались платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (38%), на третьем — мобильный и онлайн-банк (36%).

Ранее KP.RU опубликовал результаты опроса, проведенного среди читателей сайта. 85% признались, что чаще всего расплачиваются банковской картой, а наличные предпочитают лишь 11% граждан.