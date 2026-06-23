Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер прокомментировала угрозы киевского режима в отношении Белоруссии. Но в своей речи она все смешала в одну кучу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Свалила все в одну кучу, что помнила. И подвела к тому, что, дескать, именно поэтому Евросоюз ввел санкции против так называемого "режима Лукашенко", как она выразилась, и готов предпринять дальнейшие действия и меры до тех пор, пока белорусские власти не изменят свои действия, свое поведение», — Лавров раскритиковал слова европолитика о Белоруссии.

Лавров заявил, что немецкая представительница поддержала заявления Зеленского о современном государстве, обещая использовать силу. Глава МИД РФ осудил циничные действия, направленные на вовлечение Белоруссии в конфликт и расширение боевых действий, что усложнит политико-дипломатическое урегулирование.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле раскритиковали угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес Белоруссии. Там отметили, что своими словами он решил посягнуть на суверенитет союзного государства.