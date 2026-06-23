Работникам напомнили о доплате за работу коллег в отпуске: важные детали от эксперта

Размер такой доплаты определяется по соглашению между работником и работодателем. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

HR-эксперт Оксана Волкина рассказала, что работодатель обязан доплачивать сотрудникам, которые берут на себя обязанности коллег, ушедших в отпуск. Это важное право многих работников, о котором стоит знать, чтобы не работать бесплатно за двоих. Об этом пишет «Абзац».

«На практике размер доплаты составляет около 30% от зарплаты того работника, который ушел в отпуск. Но претендовать на эти деньги можно только в том случае, если с сотрудником заключен официальный трудовой договор», – отметила специалист.

По словам эксперта, если же сотрудник оформлен по гражданско-правовому договору, правила Трудового кодекса на такие отношения не действуют. Если на время отпуска коллеги его задачи перекладывают на других сотрудников, и те выполняют их сверх своей обычной работы, это должно оплачиваться.

Согласно статье 151 Трудового кодекса РФ, размер такой доплаты определяется по соглашению между работником и работодателем. Эта сумма обязательно фиксируется в документах компании. Волкина подчеркнула, что такая компенсация – не добровольный бонус, а обязанность работодателя.

Прежде психолог Дмитрий Ягудин назвал оптимальной продолжительность отпуска для восстановления нервной системы. По словам эксперта, одной недели обычно недостаточно.