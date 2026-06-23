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НовостиОбщество23 июня 2026 10:00

В Смоленской области успешно модернизируется материально-техническая база медицинских учреждений

В 2026 году в регионе планируется приобрести новое оборудование для 30 объектов здравоохранения
Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

Новое оборудование в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области" поступило в Смоленский областной институт патологии. Также обновлена медицинская техника в Клинической больнице N 1 Смоленска. Современное оборудование позволит устанавливать точные диагнозы, что поможет выявлять опасные заболевания на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Кроме того, планируется обновление материально-технической базы Смоленской областной клинической стоматологической поликлиники и Смоленского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Всего больницы региона получат около 300 единиц нового современного оборудования, включая медицинскую технику для проведения реабилитации.