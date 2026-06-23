В Смоленской области успешно модернизируется материально-техническая база медицинских учреждений

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

Новое оборудование в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области" поступило в Смоленский областной институт патологии. Также обновлена медицинская техника в Клинической больнице N 1 Смоленска. Современное оборудование позволит устанавливать точные диагнозы, что поможет выявлять опасные заболевания на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Кроме того, планируется обновление материально-технической базы Смоленской областной клинической стоматологической поликлиники и Смоленского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Всего больницы региона получат около 300 единиц нового современного оборудования, включая медицинскую технику для проведения реабилитации.