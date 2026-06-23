Не слышала ни смерча, ни звука разрушения дома: пенсионерка чудом выжила в урагане Фото предоставлено героем публикации

22 июня в Кушве Свердловской области прошел смерч, который оставил серьезные последствия. По данным МЧС, повреждены 124 частных дома и 25 автомобилей, полностью разрушены 32 дома. 16 жителей региона обратились за медицинской помощью. Пенсионерка из Кушвы чудом выжила во время урагана. Оказалось, что она не слышала гула ветра и разрушающегося дома. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

75-летняя Нина Рыбникова находилась у себя дома, когда смерч разрушил крышу, а также веранду возле строения. Ее спас крестник, который вывел пенсионерку из дома.

«В этот день мама вернулась домой из магазина. У нее уже долгое время проблемы со слухом, а живет она одна. Мама не слышала ни гул от смерча, ни то, что он сорвал крышу и веранду. Она отреагировала лишь на звук разбитых окон, которые выбило обломками. Маму спас крестник, который прибежал к ней и вывел», — рассказала дочь пострадавшей Александра.

Она отметила, что ей очень жаль дом, ведь его строил отец, которого нет в живых. Но большое счастье, что ее мама осталась живой и невредимой. Сейчас Александра и ее муж разгребают завалы родительского дома.

Ранее KP.RU сообщил, что животные вели себя нетипично перед началом масштабного смерча в Свердловской области. Птицы вдруг начали кружить над прудом и летать очень низко.