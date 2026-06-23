«Я обнаружил у себя на миндалине бугорок»: комик Кашер перенес 5-часовую операцию

Rolling Stone: У комика Моше Кашера нашли рак миндалин. Фото: FS / AdMedia / Global Look Press

Американский стендап-комик и актер Моше Кашер сообщил, что у него диагностировали рак миндалин. Об этом сообщает издание Rolling Stone. По словам юмориста, он заметил на миндалине уплотнение, которое впоследствии оказалось смертельно опасным.

«Я обнаружил у себя на миндалине бугорок. Это оказался рак», — поделился Кашер. Он уточнил, что уже перенес операцию по удалению опухоли, которая длилась пять часов, назвав этот опыт самым тяжелым в своей жизни. Комик также добавил, что впереди у него, вероятно, будет курс лучевой терапии, однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.

При этом Кашер подчеркнул, что обнаруженная у него форма рака характеризуется высоким процентом выживаемости, это дает ему повод для оптимизма. Он поблагодарил врачей за профессионализм и выразил надежду на скорое восстановление.

Новость о диагнозе вызвала широкий резонанс среди поклонников комика, которые массово написали ему слова поддержки в социальных сетях. Кашер известен американской публике по стендап-выступлениям и эпизодическим ролям в кино.

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