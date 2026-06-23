На Урал может прийти новое торнадо: о чем говорят синоптики

В Кушве десятки семей остались без крыши над головой. Фото: читатель «КП»

На Урал может обрушиться очередной опасный циклон. По словам синоптика Алексея Пулина, на востоке Среднего Урала, у границы Тюменской области, сохраняется угроза разрушительных шквалов и вероятность формирования новых смерчей.

«В восточных районах Свердловской и западных районах Тюменской области возможны разрушительные шквалы до 30-35 м/с, а также существует умеренная вероятность формирования смерчей», – приводит «КП-Екатеринбург» слова Пулина.

Предыдущий удар стихии уже оставил глубокий след. Экстренные службы призывают жителей регионов быть предельно внимательными и следить за штормовыми предупреждениями.

Напомним, торнадо обрушился на Свердловскую область в понедельник, 22 июня, пройдя Нижний Тагил — Кушва. По данным МЧС, в результате непогоды пострадали 16 человек. Кроме того, были разрушены 32 дома, повреждены 99 зданий, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В Кушве пострадала инфраструктура. Без света остались тысячи жителей.

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