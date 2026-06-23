Нарколог назвал главный риск смешивания алкоголя

Разные напитки содержат различные побочные продукты брожения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие считают, что смешивание разных видов алкоголя неизбежно приводит к тяжелому похмелью. Однако врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, что решающую роль играет не сочетание напитков, а общее количество выпитого алкоголя и скорость его употребления. Об этом пишет Lenta.ru.

«Токсическое действие определяется общей дозой алкоголя, скоростью его употребления и индивидуальными особенностями обмена веществ. Тем не менее, смешивание разных алкогольных напитков действительно может косвенно ухудшать самочувствие», – заявил Исаев.

Специалист объяснил, что разные напитки содержат различные побочные продукты брожения и выдержки – конгенеры. К ним относятся метанол, ацетальдегид и высшие спирты, которые способны усиливать симптомы похмелья. Особенно много таких веществ содержится в выдержанных крепких напитках, включая виски, коньяк и ром.

Кроме того, опасность может представлять сочетание алкоголя с газированными напитками. Углекислый газ ускоряет всасывание этанола, из-за чего опьянение наступает быстрее и возрастает риск интоксикации. По словам врача, лучшей защитой от плохого самочувствия остается умеренность в употреблении алкоголя или полный отказ от него.

Прежде врач-нарколог Рафаэль Хакимзанов предупредил о влиянии алкоголя на мужское репродуктивное здоровье.