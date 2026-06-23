Суд досрочно лишил полномочий главу Тулуна Гильдебранта

Главу Тулуна Гильдебрант сняли с должности из-за утраты доверия Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тулунский городской суд Иркутской области постановил досрочно лишить полномочий главу Тулуна Михаила Гильдебранта из-за утраты доверия. Об этом сообщила пресс-служба Тулунского городского суда.

Как уточнили в суде, решение было принято по итогам рассмотрения административного иска, который подал Тулунский межрайонный прокурор. Иск был заявлен в интересах неопределенного круга лиц и муниципального образования «город Тулун».

В сообщении суда говорится, что 22 июня 2026 года полномочия Гильдебранта были прекращены.

«Суд прекратил досрочно полномочия мэра городского округа муниципального образования "город Тулун" Гильдебранта М. И. в связи с утратой доверия с момента вступления решения суда в законную силу», - указано в заявлении.

Решение вступит в силу после его официального вступления в законную силу.

Ранее суд изъял активы бывшего вице-главы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Общая сумма составила 328 миллионов рублей.