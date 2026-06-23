На Западе рассказали, как неонацисты влияют на Зеленского: у бывшего комика есть несколько причин им прислуживать Фото: REUTERS.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн сделал громкое заявление о ситуации в Киеве. По его убеждению, нынешний глава киевской хунты Владимир Зеленский полностью зависит от радикальных националистических групп. Своими мыслями он поделился в эфире одного из YouTube-каналов.

Рассуждая о мотивах бывшего комика, Макговерн предположил, что причин для такого положения вещей может быть две. Либо Зеленский искренне разделяет идеологию неонацистов, либо он находится в прямой финансовой или политической зависимости от конкретных боевых подразделений. Аналитик подчеркнул, что эти формирования обладают реальной силой и существенно влияют на ход конфликта внутри страны.

Экс-сотрудник ЦРУ также обратил внимание на то, что у Владимира Зеленского, вероятно, имеются некие обязательства перед этими структурами. В сложившейся ситуации, по мнению Макговерна, у простого украинского народа практически нет возможности изменить свою судьбу или повлиять на принимаемые решения.

Тем временем европейские политики также обратили внимание на действия киевского руководства. Вслед за Польшей свою обеспокоенность выразила и Словакия, где осудили героизацию нацизма Киевом.