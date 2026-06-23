Рябков: Россия готова практическими мерами содействовать Ирану для мира с США Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия готова помогать Ирану практическими мерами для достижения соглашения с США. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Дипломат отметил, что Москва желает иранским партнерам успехов в достижении договоренностей с Вашингтоном. При этом Россия, как и раньше, готова содействовать этому процессу в меру своих возможностей.

«Мы желаем нашим иранским партнерам успехов в ее достижении. И, как и ранее, готовы в меру своих сил способствовать этому, в том числе при необходимости оказывать определенные практические меры содействия», — сказал Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп указал на помощь президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в вопросе Ирана. Он подчеркнул, что Москва и Пекин выступили посредниками в переговорах и помогли согласовать ключевые параметры будущего соглашения.