В центре Благовещенска отреставрируют три исторических здания

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

В этом году в административном центре Приамурья Благовещенске развернутся восстановительные работы сразу на трех объектах исторической застройки. Первой ласточкой станет обновление фасада дома Бабинцевой. Сейчас здесь размещается музей городского быта второй половины XIX столетия. После завершения ремонта здание обзаведется эффектной вечерней подсветкой. Интересно, что специалисты Центра развития территорий не ограничились текущими задачами — они заблаговременно продумали концепцию новогоднего декора этого особняка, чтобы уже предстоящей зимой он радовал прохожих праздничным убранством.

Параллельно в текущем сезоне приведут в порядок кровлю Центра эстетического воспитания имени Белоглазова.

Однако самым капиталоемким и амбициозным проектом станет ремонт областного краеведческого музея. Глава региона Василий Орлов отметил, что это здание по праву считается одним из архитектурных шедевров Благовещенска.

Поскольку музей находится в самом центре города и неизменно привлекает потоки туристов, губернатор поручил исполнителю работ детально проработать календарный график реставрации лицевой части здания.

«Работы необходимо провести максимально быстро и качественно, и начать именно со стороны здания, выходящей на улицу Ленина. Только после этого можно приступать к ремонту фасадов со стороны двора», - потребовал Василий Орлов.

Особняком в списке стоит бывшее здание областного военкомата — строители приступят к второму этапу его обновления в августе, планируя завершить работы до декабря.

Руководитель государственной инспекции по охране культурного наследия Алексей Лохов сообщил, что ещё на трех значимых архитектурных памятниках регионального масштаба ремонтные работы идут полным ходом. Так, в учебном корпусе Благовещенского государственного педагогического университета, который ранее был известен как училище памяти Отечественной войны 1812 года, полностью завершены кровельные работы, а внутренняя отделка готова наполовину. Сейчас рабочие начали ремонт фасада, планируя его завершить к 1 сентября параллельно с благоустройством прилегающего участка территории.

Почти готова новая крыша и у драматического театра. Сдача объекта намечена на июль.

Также будет обновлен бывший молитвенный дом молокан по улице Горького, 97, где долгое время размещался кардиохирургический центр. Реставрация этого здания продолжится до конца 2027 года.