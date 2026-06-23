Турист из Петербурга смог избежать тюрьмы по нелепому обвинению: за него вступились сотрудники отеля

Суд в Турции оправдал петербуржца, обвиненного в домогательствах к мужчине Фото: Shutterstock.

Судебное разбирательство в отношении жителя Санкт-Петербурга Виктора Трохина в турецком Кемере завершилось полным оправданием. С россиянина сняты все обвинения. Об этом пишет «КП-Петербург» со ссылкой на супругу туриста Анну.

Скандальная история началась в мае в отеле Кемера. На дискотеке Виктор случайно задел местного жителя. На следующий день тот обратился в полицию с заявлением о якобы имевших место домогательствах и потребовал у семейной пары 2 тысячи долларов за урегулирование конфликта. После отказа платить петербуржца задержали и поместили в СИЗО Антальи. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

«Оправдали. Очень большую поддержку на суде оказал отель. Четыре человека было из отеля: сотрудники, начальник охраны и другие работники... Все в суде рассказали, что Витя не виновен», — поделилась произошедшем Анна.

Помимо показаний персонала, невиновность россиянина подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Из-за процесса пара потеряла билеты, была вынуждена искать жилье и выживать благодаря помощи неравнодушных людей. Сейчас супруги ждут вступления решения суда в законную силу, чтобы наконец вернуться в Санкт-Петербург.