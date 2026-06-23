Российский капитан скончался в Турции спустя месяц после госпитализации с рейса

У умершего в Турции капитана остались жена и двое детей. Фото: Pogiba Alexandra/Global Look Press

В Турции скончался российский капитан дальнего плавания спустя месяц госпитализации. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление родственников мужчины.

По имеющимся данным, у моряка резко ухудшилось самочувствие во время работы на корабле. После этого его сразу же отправили в местную больницу, где за ним на протяжении месяца наблюдали медики.

Как уточнили близкие, турецкие врачи до последнего старались помочь капитану. Однако он так и не выжил.

В настоящий момент его семья занимается организацией возвращения тела в Россию. Данный процесс идет не быстро, поскольку нужно решить ряд проблем с документацией. Известно, что у мужчины остались супруга и двое детей.

KP.RU прежде сообщал, что недавно в Анталье было найдено тело российского туриста. Его обнаружили неподвижным в саду жилого дома в районе Гюзелоба. Сейчас турецкие следователи пытаются выяснить причину смерти.