Как пить воду, чтобы не просыпаться с отеками под глазами: важные советы

Ограничение воды только усиливает отеки. Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press

Многие сталкиваются с утренними отеками и мешками под глазами и часто винят в этом воду. Однако проблема чаще связана не с количеством жидкости, а с тем, как именно мы ее пьем и какие привычки питания и сна у нас сформированы. Об этом пишет mk.ru.

По мнению врачей и косметологов, ключ к профилактике отеков – это грамотный питьевой режим, распределение жидкости в течение дня и поддержание баланса электролитов, а не жесткое ограничение воды, которое может только ухудшить ситуацию.

При избытке соли организм начинает задерживать воду, а кожа вокруг глаз первой реагирует на это из-за своей тонкости. При этом недостаток жидкости тоже может спровоцировать отеки, так как организм переходит в режим экономии и удерживает влагу.

Чтобы снизить риск отеков, важно пить воду равномерно в течение дня, основную часть – в первой половине суток, а перед сном уменьшать объем. Также рекомендуется следить за питанием: добавлять продукты, богатые калием, и ограничивать избыток соли, особенно в вечернее время. Немаловажную роль играет и режим сна. Положение головы и качество отдыха напрямую влияют на отток жидкости из тканей.

Прежде врач-кардиолог Анастасия Балабанова предупредила, что отеки ног могут быть неочевидным, но важным симптомом проблем с сердцем. Они обычно появляются к вечеру после нагрузок и строго симметричны на обеих ногах.