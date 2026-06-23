Путин: на Западе есть силы, желающие восстановить отношения с Россией

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе существуют политические круги, заинтересованные в возобновлении диалога с Москвой. По его словам, рейтинги тех зарубежных политиков, кто делает ставку на жесткое противостояние с Россией, стремительно падают.

«Брожения там внутри стран имеются. И те силы, которые не хотят никаких конфронтаций, те страны, которые публично заявляют о своем желании выстраивать отношения с нашей страной, они набирают обороты. Смотрите, что в Германии происходит», — уточнил российский лидер на встрече с выпускниками военных вузов.

Ранее российский лидер подчеркивал, что Москва никогда не закрывала двери для выстраивания добрых отношений с Европой. Он отметил, что нынешний глубокий кризис во взаимоотношениях между Москвой и европейскими столицами возник отнюдь не по инициативе России. Путин акцентировал внимание на том, что попытки связать эту ситуацию с украинскими событиями не выдерживают критики.