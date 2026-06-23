Путин: Запад понимает неизбежность ответа и не бьет по РФ со своей территории Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пока не дошли до нанесения ударов по российским регионам со своей территории, поскольку понимают, что это повлечет ответные действия.

По словам главы государства, в настоящее время беспилотные летательные аппараты не запускаются по российской территории непосредственно с территории европейских стран. Путин отметил, что это связано с пониманием возможного ответного удара.

"Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого", - сказал российский лидер во время общения с выпускниками высших военно-учебных заведений во вторник, 23 июня.

Путин также заявил, что Вооруженные силы России поджимают противника на всех участках. По словам президента, нет ни одного направления, где бы украинские войска не отступали.