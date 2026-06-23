Путин: РФ 8 лет пыталась договориться, потом встала на защиту людей в Донбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 23 июня, что Москва на протяжении восьми лет проявляла сдержанность и предпринимала попытки дипломатического урегулирования, однако была вынуждена принять меры для защиты жителей Донбасса.

Свое заявление российский лидер сделал в ходе общения с выпускниками военных вузов. Там же он высказался, что интересы России никого, кроме самих россиян, не волнуют. Глава государства подчеркнул, что у Москвы были все законные основания помочь Донбассу, при этом она не нарушила норм международного права.

«Никто! Никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны. Потому что она кроме нас с вами никому не нужна. Но нам нужна», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявлял, что контроль РФ над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. По его словам, Россия готова идти на компромиссы, в том числе на те, что обсуждались в Анкоридже, но для этого нужно согласие Украины.