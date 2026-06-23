Пошел на пляж с женой - пришлось записывать возмущенное видео: турист из России осудил загорающих топлес девушек в Испании

Российский турист решил сходить с женой на пляж, а в итоге был вынужден записывать возмущенное видео, в котором осуждал девушек, загорающих топлес. Фото: кадр из видео / соцсети.

Эталонная трагикомедия произошла в Испании, где российский турист решил сходить с женой на пляж, а в итоге был вынужден записывать возмущенное видео, в котором осуждал девушек, загорающих топлес. По словам мужчины, они с супругой просто хотели отдохнуть, а оказались среди красавиц во всей их природной красе, что «испортило ему настроение на целый день».

«Меня жена спрашивает, как ты к этому относишься? Ну, конечно, мне это не нравится, когда возле тебя огромное количество таких полуоголенных девушек», - возмущается мужчина в соцсетях.

По словам туриста, когда они с женой расстелили полотенца - рядом разместилась «женская волейбольная команда». Девушки, дескать, поснимали купальники и, не стесняясь окружающих, отправились купаться и загорать.

При этом стоит отметить, что видео возмущенного блюстителя нравственности длится более минуты, и треть из этого времени - виды пляжа, на котором он лежит на песке. Ни одной полуобнаженной красотки в кадре замечено не было - обычный пляж, большой, много людей, и ничего криминального вокруг не наблюдается. Однако, по словам мужчины, чуть ли не все испанские девушки загорают и купаются топлес, что его, конечно, «раздражает».

Также нельзя не заметить, что турист вполне подходит под описание «Джонни Браво по-русски». Можно понять, почему его жена была недовольна наблюдать вокруг красивых девушек, особенно если они еще и раздевались (если такое вообще было, конечно). Так что будем надеяться, что недовольное видео, разлетевшееся по интернету, убедило супругу в том, что опасаться нечего. Но день после такого, конечно, будет испорчен. Правда, сами по себе девушки тут не при чем.

К слову, недавно похожую тему KP.RU поднимал с юристом о допустимом пределе нахождения без одежек в Москве из-за аномальной жары. Законов, запрещающих это и мужчинам, и женщинам, нет. Но практика может быть немножко иной.