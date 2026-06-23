Скорость как привычка: мужчины оказались главными ценителями «5G режима»

Жители крупнейших городов России все чаще выбирают повышенную пропускную способность мобильного интернета. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов, активирующих опцию «5G режим», и пришли к выводу, что основной спрос на высокоскоростную передачу данных формируют представители сильного пола.

Согласно статистике оператора, мужчины подключают ускорение мобильного трафика в 2,5 раза чаще, чем женщины. Самыми активными пользователями услуги являются абоненты в возрасте от 35 до 44 лет. При этом вне зависимости от гендерной принадлежности пользователи чаще разгоняют интернет на смартфонах Apple и Samsung.

Топ-5 регионов, где абоненты больше всего ценят каждую секунду загрузки, выглядит следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Свердловская область и Краснодарский край. Местные жители не готовы мириться с задержками при стриминге видео, скачивании тяжелых файлов или в сетевых играх. В десятку наиболее активных потребителей быстрого соединения также вошли Ростовская область, Республика Башкортостан, ХМАО-Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.

«Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий», — прокомментировал коммерческий директор телеком-оператора Дмитрий Рудских.

Опция «5G режим» дает прибавку скорости мобильного интернета до 60% и обеспечивает более устойчивый сигнал без привязки к специальным зонам покрытия. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно активировать ее в личном кабинете или на сайте оператора — функция корректно работает на всех актуальных моделях смартфонов.