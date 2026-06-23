Почему дети закатывают истерики в машине: психолог назвала настоящую причину

Чтобы сделать поездку спокойнее, важно заранее планировать остановки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Долгие поездки на машине с детьми превращаются в испытание. Ребенок начинает капризничать, плакать и быстро уставать. Кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала, почему так происходит. Об этом пишет Lenta.ru.

«Наиболее выражены капризы у детей от года до пяти-шести лет. Малыши быстрее устают, хуже переносят ожидание, скуку, ограничения движения и сильнее зависят от своего физического состояния. У младших школьников капризов обычно становится меньше», – объяснила специалист.

По словам эксперта, поведение ребенка в дороге связано не с плохим воспитанием, а с перегрузкой нервной системы. Когда запас сил у ребенка заканчивается, нервная система уже не справляется с нагрузкой и выражает это самым доступным способом – через плач, протест, капризы или истерическое поведение.

Чтобы сделать поездку спокойнее, важно заранее планировать остановки каждые 1,5-2 часа, давать ребенку возможность размяться и чередовать занятия в дороге. Специалист советует не перегружать гаджетами с первых минут поездки и заранее подготовить игры и развлечения.

Прежде сайт KP.RU писал о списке вещей к семейному путешествию. Важно взять только самое необходимое и не перегружать багаж лишними предметами.