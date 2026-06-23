Законопроект о совершенствовании «Почты России» принят в ГД: что изменится

Госдума в первом чтении приняла законопроект о совершенствовании «Почты России» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О почтовой связи», направленные на модернизацию и финансовое оздоровление «Почты России». Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что инициатива призвана спасти стратегическое предприятие и сохранить отделения в селах.

Сегодня из 42,4 тысячи отделений временно закрыто 6,7 тысячи. Между тем для 30 млн жителей малых населенных пунктов почта остается единственным доступом к госуслугам и товарам, а 8 млн пенсионеров получают через нее пенсии на дому.

Среди ключевых нововведений законопроекта отмечены прием электронных платежей в пользу почты без комиссий банков; перевод квитанций за ЖКУ в электронную форму на «Госуслуги»; разрешение размещать рекламу на платежных документах; создание цифровых почтовых ящиков для граждан и бизнеса; возможность привлекать сторонних подрядчиков (ИП и юрлиц) для доставки; оптимизация графиков работы отделений.

Ко второму чтению депутаты планируют пригласить руководство «Почты России», чтобы детально решить проблемы низких зарплат и дефицита кадров. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее Госдума и правительство РФ договорились о совместной работе по решению проблем «Почты России». Для этого была создана специальная рабочая группа с участием депутатов.