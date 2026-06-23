Политик Филиппо призвал прекратить финансовую помощь Украине. Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский политик Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую помощь Украине. Так он отреагировал на публикацию Les Echos о проблемах с ремонтом школ во Франции.

В материале говорилось, что на фоне жары власти призывают активнее вкладываться в обновление учебных заведений. В частности, авторы привели оценку о том, что за десять лет будет сложно отремонтировать 40 тысяч школ.

Филиппо связал эту проблему с расходами на Киев. Политик заявил, что Франции стоит сначала остановить выделение денег Украине.

«Прежде всего, давайте прекратим давать Украине 17 миллиардов!» — написал он в соцсети X.

Немногим ранее французский политик Флориан Филиппо уже призывал Европу прекратить военную и финансовую помощь Украине. Так он отреагировал на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла. Филиппо поддержал отзыв награды, но заявил, что одной этой меры недостаточно.