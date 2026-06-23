Рябков: диалога между Россией и США по стратегической стабильности нет Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил, что в настоящее время диалог между Россией и Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности отсутствует. С таким заявлением дипломат выступил 23 июня, во вторник, на полях форума «Примаковские чтения».

Замглавы МИД РФ отметил, что в Москве осознают важность этой темы, особенно в условиях современной турбулентности, однако для продуктивного обсуждения в будущем должны сложиться определенные предпосылки. В частности, необходимы сдвиги в позиции Вашингтона.

Ранее Сергей Рябков комментировал отсутствие переговоров между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности, так как США отказались добровольно соблюдать ограничения по количеству боеголовок. Дипломат тогда пояснил, что диалог по реанимации ДСНВ закрыт, поскольку предложенная российская инициатива «не подошла американцам».