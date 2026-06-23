В Казани пресекли контрабанду монет времён Екатерины II и Александра I Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Казани таможенники пресекли попытку вывоза старинных монет и украшений, которые имеют историческую ценность. Как сообщили в региональной ФТС, у путешественника изъяли более сотни предметов, среди которых оказались монеты времен Екатерины II и Александра I.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. Сотрудники таможни остановили его в так называемом зеленом коридоре, когда он проходил контроль. В ручной клади пассажира обнаружили 112 раритетных изделий, хотя владелец заявил, что купил их исключительно для себя.

Экспертиза показала, что большая часть находок сделана из драгоценных металлов — серебра и золота. Специалисты подтвердили, что 58 предметов являются культурным наследием, в том числе редкие монеты времен правления Екатерины II, Александра I и периода Германской империи. Кроме того, в коллекции оказались две памятные медали и пять советских орденов, а столовые приборы и бижутерию признали стратегически важными товарами.

В настоящее время по данному инциденту проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Ранее в Рязанской области под депортацию попал гражданин одной из африканских стран, который учился в местном вузе. Его осудили за незаконный ввоз золотых украшений из Объединенных Арабских Эмиратов.