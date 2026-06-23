Психолог рассказала, как реагировать, если ребенок напился на выпускном Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Перед выпускным родителям стоит заранее обсудить с ребенком отношение к алкоголю и договориться об ожиданиях, а не пытаться решать проблему уже после праздника. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, универсального алгоритма действий, если подросток все же напился, не существует — важно учитывать ценности семьи и выстраивать диалог. Эксперт подчеркнула, что алкоголь не следует поощрять, однако чрезмерные наказания и жесткость могут нанести больше вреда, чем пользы.

Наумова отметила, что излишняя строгость подрывает доверие между родителями и детьми, из-за чего в сложной ситуации ребенок может не обратиться за помощью. Она считает, что доверительные отношения должны сочетаться с четкими границами. Если родители заранее опасаются подобной ситуации, лучше обсудить ее до выпускного, чтобы праздник прошел без ущерба для здоровья подростка.

Нарколог Василий Шуров отметил, что подростки часто попадают под влияние плохой компании, где их склоняют к курению, алкоголю и наркотикам. По его словам, молодые люди редко начинают употреблять сами, обычно это делают друзья или старшие. Эксперт рекомендовал родителям контролировать окружение подростка, передает 360.ru.