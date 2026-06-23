Эксперт оценила инициативу по автоматическому назначению пенсий с 2027 года

Автоматическое назначение не лишает граждан права выйти на пенсию позже. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России могут изменить порядок назначения страховых пенсий. С 2027 года выплаты по старости планируют оформлять автоматически, без подачи заявления со стороны граждан. Доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о плюсах и минусах нововведения. Об этом пишет mk.ru.

«Сегодня, если человек не обращается в Социальный фонд с заявлением об оформлении пенсии, она ему не начисляется. Между тем, в связи с продолжающейся пенсионной реформой, многие граждане не знают, когда им точно выходить на пенсию, и продолжают работать», – пояснила эксперт.

По словам специалиста, новый порядок может упростить жизнь гражданам. Однако важно заранее следить за своим индивидуальным пенсионным счетом, чтобы исключить возможные ошибки в учете стажа.

Эксперт также отметила, что автоматическое назначение не лишает граждан права выйти на пенсию позже. В таком случае нужно будет подать заявление, чтобы не получать выплаты раньше времени. За каждый год отсрочки пенсия увеличивается, а также растет количество пенсионных коэффициентов, что в будущем повышает общий размер выплат.

Напомним, для автоматической пенсии необходимы 15 лет стажа и 30 баллов ИПК. Законопроект Минтруда уже вынесен на общественное обсуждение.