Роскомнадзор опроверг блокировку Twitch в России Фото: Diego Thomazini / Shutterstock

Роскомнадзор официально опроверг слухи о блокировке популярного стримингового сервиса. Ведомство заявило, что доступ к платформе Twitch на территории Российской Федерации полностью открыт и никаких ограничений для пользователей не вводилось.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комментарий Роскомнадзора последовал после сообщений в ряде Telegram-каналов о якобы блокировке сервиса на территории РФ. Ведомство быстро отреагировало на ложные сообщения.

Ранее Минцифры совместно с Роскомнадзором вышли с инициативой разблокировать в России игровой сервис Roblox. Это стало возможным после того, как зарубежная компания обещала устранить нарушения, которые привели к запрету платформы.

Представители министерства и службы по надзору в сфере связи уже направили соответствующий запрос в правоохранительные органы. В ведомствах уточнили, что переговоры с корпорацией Roblox завершились успешно в начале июня. Позже игра стала доступна пользователям из РФ.